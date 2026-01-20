Η Πάμελα Άντερσον στο πλευρό του Μπίλι Μπομπ Θόρντον στη νέα ταινία «Somedays»

Η Πάμελα 'Αντερσον (Pamela Anderson) εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Somedays» της Tucker Tooley Entertainment, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Billy Bob Thornton) και την Αριάνα Γκρίνμπλατ (Ariana Greenblatt).

Όπως αναφέρει το Deadline, την περασμένη χρονιά η διάσημη ηθοποιός απέσπασε αρκετές υποψηφιότητες για βραβεία χάρη στην ερμηνεία της στο «The Last Showgirl» της Τζία Κόπολα (Gia Coppola).

Παράλληλα, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Λίαμ Νίσον (Liam Neeson) στην κωμωδία της Paramount, «The Naked Gun», η οποία απέφερε περισσότερα από 102 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η σταρ ολοκλήρωσε πρόσφατα και τα γυρίσματα της ταινίας «Love Is Not the Answer», που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Σέρα (Michael Cera).