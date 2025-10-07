PoliceNET of Greece logo
Cinemagazine

Η «οικογένεια» του «Gilmore Girls» τίμησε τη Λόρεν Γκράχαμ

20:14 | 07/10/2025

Η Λόρεν Γκράχαμ (Lauren Graham), πρωταγωνίστρια της σειράς «Gilmore Girls», απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, στο Λος 'Αντζελες.

 

Η ηθοποιός, παραγωγός και συγγραφέας μπεστ σέλερ των New York Times αποκάλυψε το 2.823ο αστέρι, το οποίο βρίσκεται στη γωνία Hollywood και Vine, σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό θέατρο Pantages.

Η Γκράχαμ, η οποία ενσάρκωσε την Lorelai Gilmore - τη μαμά με τον γρήγορο λόγο που έλυνε και έδενε στη γραφική πόλη Stars Hollow του Κονέκτικατ με την κόρη της, Rory (Αλέξις Μπλέντελ) - είχε στο πλευρό της σύσσωμη την τηλεοπτική της «οικογένεια».

