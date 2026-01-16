Η νέα μάρκα μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα

Η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον γνωστό οίκο ATV και δίκυκλων Benda, του οποίου αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Η Benda ξεκινά την εμπορική διάθεση των προϊόντων της στη χώρα μας μέσω της ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε. που αποτελεί ένα αξιόπιστο παίχτη στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με την υπογραφή του ονόματος Β.Ν. Θεοχαράκης.

Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, η Benda προσφέρει εντυπωσιακό σχεδιασμό, αξιόπιστη κατασκευή και οδηγική ευχαρίστηση σε όποιον επιλέξει τα μοντέλα της, με τιμές ανταγωνιστικές αλλά και σεβασμό προς τον πελάτη, ο οποίος και θα απολαμβάνει υπηρεσίες after sales υψηλού επιπέδου.

Ο σχεδιασμός των Benda μοτοσυκλετών συνδυάζει μοντέρνα, με κλασικά στοιχεία δημιουργώντας μια ξεχωριστή αισθητική, τη στιγμή που η στιβαρή δομή τους, σε συνδυασμό με το φινίρισμα και φωτισμό LED, προσδίδουν μια σύγχρονη σχεδίαση.

Η Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd. που παράγει τα προϊόντα BENDA ιδρύθηκε το 2016 και σήμερα διαθέτει δύο εργοστάσια. Είναι μία εταιρία υψηλής τεχνολογίας, με κατάρτιση στην παραγωγή εθνικών μηχανοκίνητων οχημάτων, ενώ είναι επίσης κέντρο έρευνας και ανάπτυξης και φημίζεται για την Επαγγελματική της Αριστεία και Καινοτομία σε εθνικό επίπεδο.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει επίσης μια ομάδα ψηφιακής προσομοίωσης και ανάλυσης και είναι εξοπλισμένη με τα καλύτερα συστήματα σχεδιασμού, έρευνας, ανάπτυξης και κατασκευής κινητήρων τετράκυκλων και δίκυκλων οχημάτων.

Στην ελληνική αγορά η Benda συστήνεται με μια μεγάλη γκάμα μοντέλων, που είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου εύρους αγοραστών. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει σήμερα, στο τομέα των ATV’s το Redstone 550 και Redstone 1000 ενώ στην κατηγορία των δίκυκλων, υπάρχουν το Chinchilla 350 CVT, Chinchilla 500 και LFC 700 Pro.

Έχοντας σαν δυνατά της σημεία την αξιοπιστία και τις επιδόσεις καθώς και τον εντυπωσιακός σχεδιασμός, που βασίζεται στη δουλειά των δικών της σχεδιαστών, πάντα με στόχο τη δημιουργία ενός τετράκυκλου ή ενός δίκυκλου που ξεχωρίζει, η Βenda έρχεται με αξιώσεις για να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο στην ελληνική αγορά.

