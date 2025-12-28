Νέα Άφιξη στην IDEA Hellas: Tucano – Στυλ & Προστασία για τις Συσκευές σας!

Η IDEA Hellas υποδέχεται τη νέα μάρκα Tucano, γνωστή για τον κομψό ιταλικό σχεδιασμό και την υψηλή ποιότητα στα αξεσουάρ μηχανής!

Ανακαλύψτε τη συλλογή από θερμικά καλύμματα ποδιών και χεριών, γάντια και τσαντάκια όλα σχεδιασμένα για να συνδυάζουν λειτουργικότητα, ασφάλεια και μοντέρνο στυλ.

Η Tucano ξεχωρίζει για τα ανθεκτικά υλικά και την εργονομική σχεδίαση που κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη.

Στην IDEA Hellas θα βρείτε μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα προϊόντων Tucano που καλύπτει κάθε ανάγκη: από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι και ταξίδια.