Η νέα γενιά της ελληνικής άρσης βαρών έλαμψε με 16 πανελλήνια ρεκόρ

H νέα γενιά της ελληνικής άρσης βαρών απέδειξε ότι εκτός από μέλλον έχει και παρόν, κατά τη διάρκεια της 2η ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στη Δράμα. Συνολικά καταρρίφθηκαν 16 πανελλήνια ρεκόρ από τρεις αθλητές που είναι κάτω των 20 ετών και έλαμψαν στη διοργάνωση.

Πρώτος άρχισε τη συγκομιδή των χρυσών μεταλλίων και των πανελλήνιων ρεκόρ ο υπέροχος Παναγιώτης Σπύρου του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω που με 121 κιλά στο αρασέ, 144 στο ζετέ και 265 κατέρριψε όλα τα ρεκόρ στις κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νέων Ανδρών και Ανδρών.

Ο 16χρονος γιος του Ολυμπιονίκη της άρσης βαρών Χρήστο Σπύρου που είναι και προπονητής του, κρέμασε στο λαιμό του και έξι χρυσά μετάλλια για τις ισάριθμες νίκες στους Νέους Ανδρες και τους Ανδρες.

Η κατάρριψη των πανελληνίων ρεκόρ συνεχίστηκε και στην κατηγορία των 88 κιλών. Ο Γιώργος Μάριος Δήμας του ΑΟ Πύρρος Γλυφάδας, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ Παίδων στο αρασέ με 125 κιλά και στο σύνολο με 268 κιλά. Ο Δήμας που είναι ανιψιός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα και γιος του Οδυσσέα Δήμα, πήρε δύο ασημένια και ένα χάλκινο στον αγώνα.

Στην ίδια κατηγορία των 88 κιλών θριάμβευσε ο Ραφάηλ Ντεβετζής του Αρη. Ο 20χρονος αθλητής με 130 κιλά έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στο αρασέ και με 282 το πέτυχε και στο σύνολο, ενώ κατέκτησε και τα 6 χρυσά μετάλλια της κατηγορίας στους Νέους Άνδρες και τους Άνδρες.

Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν ακόμα ο 15χρονος Νικόλαος Σκοπίνοβ του ΠΑΚ Χαλανδρίου με έξι χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 60 κιλών σε Νέους Ανδρες και Ανδρες με 194 κιλά στο σύνολο και ο 20χρονος Κωνσταντίνος Λαμπρίδης του ΑΟ Πύρρος Γλυφάδας στα 65 κιλά με 260 στο σύνολο και επίσης έξι χρυσά μετάλλια.

Στις γυναίκες έγινε το πρωϊ του Σαββάτου και η απονομή στους πρωταθλητές συλλόγους. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία των γυναικών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Δράμας με 503 βαθμούς. Ακολούθησαν ο Αθλος Θεσσαλονίκης με 339 και ο Μέγας Αλέξανδρος Σερρών με 292 βαθμούς.