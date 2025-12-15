Απολογούνται σήμερα ο ανιψιός και ο φίλος του για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Στο «κάδρο» δύο γυναίκες

Οι δύο άνδρες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να απολογηθούν, μετά τη σύλληψή τους για ηθική αυτουργία σε διπλή ανθρωποκτονία.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η ανακρίτρια, ο 33χρονος, σε συνεργασία με τον φίλο του επιχειρηματία από την Αθήνα (ο οποίος είναι εργοδότης των δύο ατόμων που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί των δολοφονιών των 22χρονων), φέρεται να σχεδίασαν την αποτρόπαια δολοφονία, με σκοπό να πάρουν τον έλεγχο της περιουσίας του θείου του, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο δύο ακόμη άτομα έχουν μπει στο «κάδρο» των ερευνών για το διπλό φονικό. Πρόκειται για δύο γυναίκες, η σύντροφος του ανιψιού αλλά και μία άλλη γυναίκα από τον στενό συγγενικό του χώρο.

Η ανακρίτρια διερευνά τον ρόλο τον οποίο φέρονται να έχουν παίξει σε όλη την υπόθεση αυτή.

Ήδη έχει βγει ένταλμα για τον 33χρονο συνεργάτη του επιχειρηματία ο οποίος είναι διακοπές στο εξωτερικό.

Ο εν λόγω άνδρας πούλησε το μερίδιό του στην μητέρα και στον αδερφό του, πήρε 900.000 ευρώ.

Καλλιακμάνης: «Ηθικός αυτουργός και συναυτουργός ο δολοφόνος – Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε»

Ο Γ. Καλλιακμάνης υπογράμμισε για την υπόθεση της Φοινικούντας: «Η κατηγορία για τον φίλο του επιχειρηματία – και φίλο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ – είναι συνέργεια και αναμένεται να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του. Όταν ο ηθικός αυτουργός είναι παρών στην διπλή δολοφονία, οποιασδήποτε υποβοήθηση σημαίνει και συναυτουργία. Θα έπρεπε να έχει γίνει αναπαράσταση από την αρχή αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε».

«Αυτά τα εντάλματα προέκυψαν από την πολύ αναλυτική και προσεκτική έρευνα της ανακρίτριας αλλά και με την άριστη συνεργασία που είχε με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών. Πριν από λίγες μέρες στην Αττική έγινε έρευνα και κατασχέθηκαν κάποια ψηφιακά πειστήρια, τα οποία βοήθησαν πολύ την ακριτική αρχή ώστε να φτάσει σε αυτά τα εντάλματα και σε αυτά που μπορεί να υπάρχουν», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

megatv.com