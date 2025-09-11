Η Kia παρουσιάζει την πλήρη γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην IAA Mobility 2025

Η Kia έδωσε το «παρών» στην έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο που πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη έκθεση κινητικότητας στον κόσμο.

Με θέμα «Windows of Inspiration», η Kia παρουσίασε3 για πρώτη φορά ολόκληρη τη γκάμα EV της στο ευρωπαϊκό κοινό. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν τα EV2 Concept, EV3, EV4, EV5, το νέο EV6 GT, EV9 GT και PV5, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν την εμπειρία οδήγησης για τα EV3, το νέο EV6, το νέο EV6 GT και το EV9 μέσω ειδικών test drives.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης είναι το Kia EV5, που αντιπροσωπεύει σημαντικές εξελίξεις στην ηλεκτρική κινητικότητα στην κατηγορία C-SUV τη μεγαλύτερη και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη κατηγορία οχημάτων στην Ευρώπη.

Το πλήρως ηλεκτρικό EV5, έχει προγραμματιστεί να λανσαριστεί στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2025. Έχει αυτονομία που φθάνει τα 530 χιλιόμετρα και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε 30 λεπτά. Παράλληλα έχει τη λειτουργία Vehicle tο Load, αλλά και ικανότητα ρυμούλκησης έως και 1.200 κιλά.