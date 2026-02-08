Η καθηγήτρια Αγγλικών που κατέρριψε το Ρεκόρ Γκίνες

Μια 90χρονη καθηγήτρια Αγγλικών στο Μίσιγκαν κατέρριψε Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για την 67χρονη καριέρα της στην τάξη.



Η Μπέβερλι Χάνετ-Πράις, η οποία διδάσκει Αγγλικά στο σχολείο Detroit Country Day στο Μπέβερλι Χιλς, έλαβε το πιστοποιητικό Γκίνες για τη μακροβιότερη καριέρα ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών (γυναίκα) σε εκδήλωση - έκπληξη που διοργανώθηκε προς τιμήν της την περασμένη εβδομάδα.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών στην τελετή ήταν ο Κόρτνεϊ Β. Βανς πρώην μαθητής της που αργότερα έγινε ηθοποιός βραβευμένος με Tony και Emmy.

«Με δίδαξε πραγματικά πώς να γράφω και να συνθέτω υπέροχες σκέψεις, και χάρη σε αυτό, έχουμε μείνει σε επαφή», δήλωσε ο Βανς στο WXYZ-TV.

Η Χάνετ-Πράις, η οποία άρχισε να διδάσκει το 1958, είχε μαθητές της τον ηθοποιό Ρόμπιν Γουίλιαμς και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Στιβ Μπάλνερ.

ΦΩΤΟ: Αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ