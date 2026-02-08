Η χώρα που «εξαφάνισε» τα μαύρα αυτοκίνητα: Γιατί απαγορεύεται να κυκλοφορείς με αυτό το χρώμα;

Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, όμως σε μια χώρα της Κεντρικής Ασίας απαγορεύεται να έχετε κλιματιστικό στο διαμέρισμά σας ή μαύρο αυτοκίνητο επειδή αυτό είναι...κακός οιωνός!

Από τα τέλη του 2006, όταν ο Γκουρμπανγκούλι Μπερντιμουχαμέντοφ ανέλαβε με αυταρχικό τρόπο τη διοίκηση του Τουρκμενιστάν, εφάρμοσε σειρά από εκκεντρικές και παράλογες μεταρρυθμίσεις και απαγορεύσεις, που δεν είχαν καμία απολύτως λογική.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η εμμονή του με το λευκό χρώμα που είχε ως αποτέλεσμα να μπει η πρωτεύουσα της χώρας, Ασγκαμπάτ, στο βιβλίο Γκίνες ως η πόλη με τα περισσότερα κτίρια επενδεδυμένα από μάρμαρο, αλλά και την απαγόρευση κυκλοφορίας μαύρων αυτοκινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο επανεκλεγμένος για τρίτη φορά πρόεδρος της χώρας των επτά εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν, το Αφγανιστάν, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, πιστεύει ότι το λευκό φέρνει καλή τύχη, ενώ το μαύρο δεν είναι ποτέ καλός οιωνός.

Ως εκ τούτου, κάλεσε τους οδηγούς της πρωτεύουσας που επηρεάζονται από αυτήν την απαγόρευση να ξαναβάψουν τα οχήματά τους με δικά τους έξοδα σε μια πιο κατάλληλη απόχρωση, προκειμένου να αποφύγουν την κατάσχεση τους.

Ωστόσο δεν είναι το μόνο το χρώμα στα αυτοκίνητα που συγκαταλέγεται στους παραλογισμούς του Μπερντιμουχαμέντοφ. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο ίδιος έχει απαγορεύσει την χρήση κλιματισμού στα διαμερίσματα, παραβλέποντας το γεγονός ότι η θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες σε πολλές περιοχές κυμαίνεται μεταξύ 32 και 50 βαθμών Κελσίου.

