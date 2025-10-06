Η ιδιότητα του Αμεσοδρασίτη

Γράφει ο Χρήστος Μπαλάσκας

Τελικά το να είναι κάποιος Αμεσοδρασίτης είναι ιδιότητα.

Αυτή η ιδιότητα αποκτάται όταν κάποιος αστυνομικός μετακινείται στην Άμεση Δράση.

Χθες το απόγευμα το περιπολικό του Α.Τ. Αιγιαλείας στην Αχαΐα, έλαβε σήμα για ύποπτο άτομο στην περιοχή του Αιγίου.

Άμεσα οι συνάδελφοι εντόπισαν τον ύποπτο, τον αιφνιδίασαν και τον ακινητοποίησαν πριν προλάβει να αντιδράσει.

Με έκπληξη διαπίστωσαν ότι είχαν να κάνουν με ανήλικο αγόρι 17 ετών.

Στην έρευνα που έγινε, πάνω στον νεαρό βρέθηκε ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα 100 gr Ινδικής κάναβης.

Ο εν λόγω προσήχθη στο τοπικό Τ.Α.

Αργότερα, από την Ασφάλεια, στο σπίτι του νεαρού βρέθηκε ζυγαριά ακριβείας κλπ.

Η ιδαιτερότητα του πληρώματος του περιπολικού είναι ότι ο ένας συνάδελφος (ανθυπαστυνόμος) είναι πρώην Αμεσοδρασίτης και συγκεκριμένα ΖΗΤΑΣ.

Όταν κάποιος αποκτήσει την ιδιότητα του Αμεσοδρασίτη την κατέχει μέχρι να συνταξιοδοτηθεί, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων...

Επίσης ο αρχιφύλακας οδηγός συμπεριφέρθηκε κι αυτός με επαγγελματισμό!!

Μπράβο φίλε Ηλία.

Μας έβγαλες πάλι ασπροπρόσωπους!!!!