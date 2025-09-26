Θα περίμενε κανείς ο Ζ-26 μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας, να έχει χαλαρώσει ...Αυτό όμως ποτέ δεν συμβαίνει σε έναν αληθινό αμεσοδρασίτη

Γράφει ο Χρήστος Μπαλάσκας

Πάντως οι Ζητάδες παρόλο που οι περισσότεροι είναι ακίνητοι σε ευπαθείς στόχους, δεν αφήνουν τίποτε να πέσει κάτω.

Έτσι και χθες το βράδυ στην περιοχή της Ομόνοιας κατά τις 22:30 ώρα, ο Ζ-26 με τον Ζ-130, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους εντόπισαν έναν Αλγερινό να κινείται ύποπτα.

Οι Ζητάδες αμέσως απέκλεισαν τον ύποπτο και κατά τον έλεγχο βρήκαν πάνω του ικανή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ακατέργαστη Ινδική κάναβη και κόκα.

Ο δράστης προσήχθη στο τοπικό Τ.Α.

Θα περίμενε κανείς ο Ζ-26 μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας, να έχει χαλαρώσει και να μην ασχολείται.

Αυτό όμως ποτέ δεν συμβαίνει σε έναν αληθινό αμεσοδρασίτη.

Μπράβο και στους δύο Ζητάδες.

Παλιό και νεότερο.

Πάντα σε επαγρύπνηση!!!!