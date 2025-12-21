Η Χορωδία της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων έψαλε τα κάλαντα στον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό επισκέφθηκε στο Επισκοπείο Διδυμοτείχου, την Παρασκευή, 19η του μηνός Δεκεμβρίου ε.έ., εν όψει των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου, η πολυμελής Χορωδία της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, την οποία συνώδευε η Διοικητής της Σχολής αστυνομική υποδιευθύντρια Αναστασία Πουρναρά.

Ο Σεβασμιώτατος με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκε τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες, που με την ευκαιρία αυτή έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από διάφορα μέρη της Πατρίδας μας με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, και αφού τους ευχαρίστησε για την ευγενική επίσκεψή τους, τους ευχήθηκε υγεία, επιτυχίες, πρόοδο και καλή σταδιοδρομία. «Το Άστρο της Βηθλεέμ» ευχήθηκε χαρακτηριστικά «να φωτίζει την ζωή σας και την πορεία όλου του κόσμου και να χαρίζει παντού ειρήνη και αγάπη».

Κατά την αποχώρηση της χορωδίας, ο Σεβασμιώτατος μοίρασε σε όλους το ημερολόγιο της Μητροπόλεως και τους προσέφερε νηστήσιμα γλυκίσματα