Η Ευρώπη ξεπέρασε τις ΗΠΑ στην παροχή στρατιωτικού υλικού για την Ουκρανία

Η Ευρώπη αύξησε περαιτέρω την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία τον Μάιο και τον Ιούνιο, αντίθετα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βασίζεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας παρά στα υπάρχοντα αποθέματα όπλων, σύμφωνα με το Kiel Institute.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν δώσει ή διαθέσει στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου μέχρι το τέλος του Ιουνίου στρατιωτική βοήθεια ύψους 80,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι των 64,6 δισεκατομμυρίων που έχουν διαθέσει οι ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το γερμανικό ινστιτούτο, η συνολική ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια ξεπέρασε την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών την άνοιξη για πρώτη φορά από τον Ιούνιο 2022.

«Μεγάλο μέρος των όπλων που έχουν δοθεί δεν προέρχεται από τα αποθέματα, αλλά απευθείας από την αμυντική βιομηχανία», σημειώνει το ινστιτούτο.

Πλέον, τα συμβόλαια που κλείνουν οι Ευρωπαίοι με την βιομηχανία υπερβαίνουν τις παραγγελίες των ΗΠΑ, γεγονός που σηματοδοτεί σαφή μετατόπιση από την προσφυγή στα αποθέματα προς την βιομηχανική παραγωγή, σημειώνει ο Taro Nishikawa, υπεύθυνος του "Ukraine Support Tracker" του Ινστιτούτου του Κιέλου.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο, η Ευρώπη διέθεσε 10,5 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία: η Γερμανία διέθεσε ένα πακέτο 5 δισ. ευρώ, ακολουθεί η Νορβηγία με 1,5 δισ. ευρώ και το Βέλγιο με 1,2 δισ. Η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία διέθεσαν κάθε μία 500 και 600 εκατομμύρια ευρώ.

Τουλάχιστον 4,6 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας, δηλαδή το 44% του συνόλου του Μαΐου και του Ιουνίου, παίρνουν την μορφή συμβολαίων προμήθειας, κυρίως με αμυντικές εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη, κυρίως την Ουκρανία, σύμφωνα με το Kiel Institute.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον ενέκρινε μεγάλες εξαγωγές όπλων προς την Ουκρανία τον Μάιο, αλλά όχι υπό την μορφή της στρατιωτικής βοήθειας όπως την εννοεί το Kiel Institute, αφού πρόκειται για αγορές τις οποίες το Κίεβο καλείται να χρηματοδοτήσει μόνο του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο βασικός προμηθευτής βοήθειας προς την Ουκρανία μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τερμάτισε την στρατηγική της υποστήριξης του Τζο Μπάιντεν.

«Θεωρώ ότι τελειώσαμε με την χρηματοδότηση αυτού του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε την Κυριακή ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξη στο Fox News. «Αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να αναλάβουν και να αγοράζουν όπλα από αμερικανούς κατασκευαστές, δεν έχουμε πρόβλημα».