Η Πολωνία εφοδιάζει τον στρατό της με σύστημα κατά drone «το πλέον σύγχρονο στην Ευρώπη»

Η Πολωνία υπέγραψε σειρά συμβολαίων για να εφοδιάσει τον στρατό της με σύστημα κατά drone «το πλέον σύγχρονο στην Ευρώπη», αποστολή του οποίου θα είναι η προστασία των ανατολικών της συνόρων και ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανακοίνωσε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Υπό το κράτος της ρωσικής απειλής, η Πολωνία έχει εφαρμόσει εδώ και πολλά χρόνια πρόγραμμα ταχέως εκσυγχρονισμού του στρατού της με συμβόλαια αγοράς οπλισμού ύψους δισεκατομμυρίων ζλότι.

«Είναι μία ιστορική στιγμή (...), βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε ένα απόλυτο σημείο καμπής ως προς την αποτελεσματική άμυνα των ανατολικών συνόρων της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ», είπε κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας θα είναι «τα καλύτερα προστατευμένα στην Ευρώπη».

Το σύστημα με την ονομασία San, το οποίο θα κοστίσει περί τα 15 δισεκατομμύρια ζλότι (3,6 δισεκατομμύρια ευρώ) και θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο μέρος από τα κονδύλια του SAFE, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με πολωνικές εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και με την νορβηγική Kongsberg. Θα τεθεί σε λειτουργία σε δύο χρόνια. Θα περιλαμβάνει 18 συστοιχίες πυροβολικού antidrone, 52 ουλαμούς πυρός, 18 ουλαμούς διοίκησης και περί τα 700 οχήματα, σύμφωνα με τον πολωνό υπουργό Αμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμους.

Η δημιουργία συστήματος κατά drone έγινε αναγκαία για την Πολωνία μετά τον περυσινό Σεπτέμβριο, όταν η Βαρσοβία και οι σύμμαχοί της κινητοποίησαν πολεμικά αεροσκάφη για να αντιμετωπίσουν περί τα είκοσι ρωσικά drone που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Δύο από αυτά καταρρίφθηκαν.

Το σύστημα San θα συμπληρώσει το πολωνικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας που αναπτύσσεται και περιλαμβάνει το πρόγραμμα Wisla με συστήματα Patriot μεσαίου βεληνεκούς, το πρόγραμμα Narew που βασίζεται σε βρετανικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους και το πρόγραμμα μικρού βεληνεκούς Pilica και Pilica+.

Ο υπουργός Αμυνας διευκρίνισε ότι το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 250 δισεκατομμύρια ζλότι (59 δισεκατομμύρια ευρώ).

ΕΚ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ