Η ΕΥΠ ξεσκέπασε πλούσιο Σύρο για VIP διακινήσεις στις Κυκλάδες – Κοκτέιλ πάρτυ σε γιοτ για «ξεκάρφωμα»

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών βρισκόταν από το περασμένο καλοκαίρι ένας 37χρονος Σύρος, ο οποίος συνελήφθη από το Λιμενικό στην Αθήνα κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, ο 37χρονος φέρεται ως «εγκέφαλος» ενός καλά οργανωμένου δικτύου λαθροδιακίνησης με VIP σκάφη και «πελάτες» κυρίως Σύρους Χριστιανούς που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν 10.000 ευρώ κατ’ άτομο για να φτάσουν παράνομα στην Ευρώπη.

Ο συλληφθείς διήγαγε πολυτελή βίο τουλάχιστον από το 2020 στα νότια προάστια της Αθήνας. Από τις παρακολουθήσεις προέκυψε ότι κυκλοφορούσε με ακριβό αυτοκίνητο, πήγαινε σε ακριβά εστιατόρια και διέμενε σε πολυτελές σπίτι. Και όλα αυτά ενώ εμφανιζόταν ως άεργος.

Η «συμπεριφορά» του είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον της ΕΥΠ που είχε διαπιστώσει ότι ο 37χρονος είχε στήσει δίκτυο διακίνησης ευκατάστατων μεταναστών. Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος ήταν ο εξής: Μετέφεραν με VIP σκάφη ομοεθνείς τους από τα τουρκικά παράλια σε νησιά των Κυκλάδων. Εκεί τους προμήθευαν με πλαστά έγγραφα και στη συνέχεια προωθούνταν αεροπορικώς, μέσω των αεροδρομίων των νησιών, σε κράτη της Ε.Ε. Ο αρχηγός δεν χρειαζόταν να έχει φυσική παρουσία σε τίποτα από τα παραπάνω.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν φορές που όταν έφταναν με το πολυτελές σκάφος στα νησιά των Κυκλάδων οι διακινητές διοργάνωναν ακόμα και κοκτέιλ πάρτι πάνω σε γιοτ με τους Σύρους να μοιάζουν με πλούσιους τουρίστες που απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Στόχος τους ήταν να μην κινήσουν υποψίες, έως ότου έρθει η στιγμή να ταξιδέψουν αεροπορικώς.

Το Λιμενικό εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση κάνοντας λόγο για τη σύλληψη του Σύρου με σουηδικό διαβατήριο. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τις γερμανικές Αρχές. Έγινε έρευνα στο σπίτι όπου διαμένει ο συλληφθείς στην Αθήνα και κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων που μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος, ενώ κρίθηκε προφυλακιστέος.