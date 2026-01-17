Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας στο σπίτι έβγαλε "λαυράκι"

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 44χρονου αλλοδαπού, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Ο 44χρονος συνελήφθη την 15-01-2025 στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.), για έτερα ποινικά αδικήματα.

Ειδικότερα, χθες (16-01-2026) το πρωί, αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε. Εορδαίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 44χρονου, στην Πτολεμαΐδα, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-22- ρολόγια χειρός, -5- δαχτυλίδια και φωτογραφική μηχανή, τα οποία υποβλήθηκαν στην Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.,

-26- λόγχες της Ελληνιστικής εποχής, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας, τα ποία εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς και

ποσότητα λευκής σκόνης, μεικτού βάρους -3,58- γραμμαρίων, η σύσταση της οποίας ερευνάται.

Προανάκριση για την υπόθεση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.