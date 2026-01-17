Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών στην Ηλεία

Συνελήφθη, προχθες το μεσημέρι, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν προχθες το μεσημέρι τον κατηγορούμενο και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν -4- γραμμάρια κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε αγροτική περιοχή του Βαρθολομιού, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τέσσερις συσκευασίες, που περιείχαν συνολικά -535- γραμμάρια κάνναβης, τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει ο κατηγορούμενος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Ήλιδας.