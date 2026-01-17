Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της - ΦΩΤΟ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστοριάς κ. Καλλίνικος.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλο το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό υγεία, δύναμη και ασφάλεια στο δύσκολο έργο που επιτελεί.

Διαβάστε επίσης

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νικόλας Έξαρχος, ο οποίος ευχαρίστησε το προσωπικό για την προσφορά και την αφοσίωσή του και ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς, κ. Ιωάννης Σπυρίδης, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστησαν θερμά τον Σεβασμιώτατο για την τιμητική παρουσία του, όπως και τον κ. Διευθυντή για την άψογη συνεργασία. Παράλληλα, ευχήθηκαν σε όλα τα μέλη της Ένωσης υγεία, δύναμη και μια καλή, ασφαλή χρονιά.