Η Ελληνική Αστυνομία διοργάνωσε την 53η συνάντηση του Στρατηγικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δυνάμεων Αστυνόμευσης Σιδηροδρόμων (RAILPOL)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 53η Συνάντηση του Στρατηγικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δυνάμεων Αστυνόμευσης Σιδηροδρόμων (RAILPOL), την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομία το διήμερο 19-20 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 31 εκπροσώπων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενους Φορείς.

Τις εργασίες της Συνάντησης άνοιξε με την ομιλία του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής του Σώματος στο Δίκτυο, την αυξημένη προτεραιότητα που έχουν τα ζητήματα της αστυνόμευσης των σιδηροδρόμων για τη χώρα μας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα αστυνομικής συνεργασίας αναφορικά με τις σύγχρονες απειλές για τους σιδηροδρόμους, την προστασία κρίσιμων υποδομών, την πρόληψη περιστατικών εγκληματικότητας και παραβατικών συμπεριφορών, την κυβερνοασφάλεια στις μεταφορές, τη διαχείριση συμβάντων και κρίσεων και την αστυνομική ανταπόκριση σε περιστατικά.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), καθώς και από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στο Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» -για την αστυνόμευση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς- και στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Διαχείριση Κρίσεων.

Σημειώνεται ότι, το Δίκτυο RAILPOL ιδρύθηκε το 2004, με σκοπό την εδραίωση αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των Αρχών που δραστηριοποιούνται στους κύριους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, ενώ αποτελεί διεθνές επιχειρησιακό δίκτυο αστυνομικών Αρχών με αρμοδιότητα την αστυνόμευση των σιδηροδρόμων.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ενεργά στο εν λόγω Δίκτυο από το 2019, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινών επιχειρησιακών προσεγγίσεων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της συνολικής ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους.

Η διοργάνωση της Συνάντησης από την Ελληνική Αστυνομία ανέδειξε το έργο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία της, αλλά και το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων Φορέων.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου RAILPOL, από την πλευρά του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υψηλού επιπέδου φιλοξενία και την άρτια διοργάνωση της συνάντησης, χαρακτηρίζοντάς την ως μια από τις πιο οργανωμένες και αποτελεσματικές των τελευταίων ετών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο RAILPOL υπάρχουν διαθέσιμες στο www.railpol.eu