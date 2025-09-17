Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο

Με την οικογένεια Αντετοκούνμπο επικοινώνησε αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά την ανάρτηση που έκανε η γυναίκα του Γιάννη, Μαράια, η οποία κοινοποίησε ένα απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε κατά της ζωής της, σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις», ανέφερε το μήνυμα το οποίο δημοσιοποίησε η Μαράια Αντετοκούνμπο μετά την ολοκλήρωση του Eurobasket.

Η σύζυγος του Ελληνα μπασκετμπολίστα, αφού έδωσε συγχαρητήρια στην Εθνική της Τουρκίας για το ασημένιο μετάλλιο, τόνισε ότι δεν υπάρχει χώρος στον αθλητισμό για τέτοιες συμπεριφορές.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο απογοητεύουν! Ολο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιό σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορές στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο αστυνομικός ενημέρωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο ότι μπορεί να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για τον χρήστη που έστειλε το χυδαίο μήνυμα.

Πηγή: kathimerini.gr