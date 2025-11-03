Η Ε.ΑΣ.Υ.Α επισκέφτηκε τους νέους Αστυφύλακες της Δ.Α.Ε.Α.

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρευρέθηκε στην εκπαίδευση των νέων Αστυφυλάκων που θα στελεχώσουν τις διμοιρίες της Δ.Α.Ε.Α. (ΥΑΤ και ΥΜΕΤ), η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων στο Μαρκόπουλο.

Το Προεδρείο καλωσόρισε τους νέους συναδέλφους μας και τους ενημέρωσε για τις δράσεις της Ένωσης, καθώς επίσης και για την αγόγγυστη στήριξή της στα καθημερινά προβλήματα που ανακύπτουν σε μια από τις πιο νευραλγικές Υπηρεσίες της Αστυνομίας. Η στήριξη άλλωστε είναι αμφίδρομη, αφού επί σειρά ετών οι υπηρετούντες συνάδελφοι της Δ.Α.Ε.Α. αποτελούν βασικό πυλώνα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Ειδικότερα, έγινε ενημέρωση για τα δικαιώματα που αυτοί οφείλουν να γνωρίζουν στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στο Σώμα και για ποιους λόγους επιβάλλεται να είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Σωματείο τους, την Ένωση Αθηνών. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών τους εύχεται καλή αρχή και θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος