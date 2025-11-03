Έφυγε από την ζωή 38χρονος αστυνομικός

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετων ο Γιώργος Νικλήτσας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα goal-trikala.gr ο εκλιπών ήταν πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία καθώς καθώς αγωνιζόταν επί σειρά ετών στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με παρουσίες σε Αρδάνι, Πρόδρομο και Κεραυνό Βασιλικής ενώ φόρεσε και την φανέλα των Τρικάλων στην Γ’ Εθνική.

Ο εκλιπών υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος