Η Ε.ΑΣ.Υ.Α επισκέφτηκε την «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διοικητή του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», Α/Υ’ κ. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνο, τον επικεφαλής του «ΑΡΙΑΔΝΗ 1», Α/Β΄ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ευάγγελο και τον επικεφαλής του «ΑΡΙΑΔΝΗ 3», Α/Β΄ κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ Μιχάλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερωθήκαμε ότι το σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ουσιαστικά, το Σχέδιο εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της εγκληματικότητας εντός των Μ.Μ.Μ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω στοχευμένων επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν εντατικές περιπολίες, διενέργεια ελέγχων και συντονισμένες παρεμβάσεις των αστυνομικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια των ετών εφαρμογής του, το Σχέδιο έχει συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό της εγκληματικότητας εις βάρος ανηλίκων, καθώς και στη δραματική μείωση κρουσμάτων κλοπών, απειλών και φθορών (grafity) σε συρμούς του Μετρό.

Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου είναι ότι από την έναρξη λειτουργίας του διευρυμένου «ΑΡΙΑΔΝΗ» (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, Προαστιακός, Λεωφορεία) στις 19/02/2025 και μέχρι σήμερα:

Πραγματοποιήθηκαν 90.000 έλεγχοι σε επιβάτες.

σε επιβάτες. Διενεργήθηκαν 1.600 προσαγωγές .

. Πραγματοποιήθηκαν 1.700 συλλήψεις.

Η Ένωσή μας, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα θετική συνεισφορά του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» στην ασφάλεια των πολιτών και στην ομαλή λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δεν μπορεί να παραβλέψει ορισμένες ουσιώδεις επιφυλάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Σχεδίου, καθώς και στην ανταποδοτικότητα που κατά την άποψή μας επιβάλλεται να υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών υπογραμμίζουμε την επιτακτική ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης του Σχεδίου, με στόχο τη διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας, εύρυθμης λειτουργίας και επαγγελματικής σταθερότητας του προσωπικού που το στελεχώνει. Από τους 340 περίπου αστυνομικούς που υπηρετούν σήμερα στο Σχέδιο, οι περίπου 240 προέρχονται από αποσπάσεις της περιφέρειας — γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα για τη χρονική του διάρκεια —, ενώ οι υπόλοιποι 100 υπηρετούν μετακινούμενοι από διάφορες Υπηρεσίες της Αττικής. Η κατάσταση αυτή θεωρούμε ότι είναι εύθραυστη και ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον να προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην καθημερινή επιχειρησιακή συνέπεια και συνοχή του Σχεδίου. Για τον λόγο αυτό, καλούμε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να αναλάβουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Σχεδίου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα, η Ένωσή μας προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου ανταποδοτικότητας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και της Ελληνικής Αστυνομίας, πέραν των μετακινήσεων των αστυνομικών για υπηρεσιακούς λόγους. Άλλωστε, τα μετρήσιμα αποτελέσματα του Σχεδίου, αποδεικνύουν τη σημαντική και καταλυτική συμβολή των αστυνομικών δυνάμεων στην εύρυθμη λειτουργία των συγκοινωνιών.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών που το υπηρετούν, με στόχο τη λειτουργία ενός πλαισίου δράσης που θα συνδυάζει αποτελεσματικότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό προς το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας, προασπίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος