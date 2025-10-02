Η ΕΑΠΣ για το επίδομα διοίκησης και τις προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Η ανάρτηση της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος:

Η Ένωσή μας χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, σχετικά με:

Την έγκριση του επιδόματος διοίκησης για τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτό αναλογικά ισχύει και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι εισακουστήκαμε για την άνιση αντιμετώπιση, καθόσον τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθημερινά ασκούν καθήκοντα αυξημένου κινδύνου και ευθυνών από τις θέσεις που κατέχουν.

Τον προγραμματισμό των νέων προσλήψεων, οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν άμεσα και θα ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζει σταθερά να διεκδικεί τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση του ρόλου των στελεχών μας, με μοναδικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινωνίας και την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου.