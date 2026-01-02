Η διαβίβαση της Ηγεσίας στον ασύρματο κατά την αλλαγή του χρόνου

Αλλαγή του χρόνου στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έκανε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, συνοδευόμενος από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Πασχάλη Συριτούδη.

Την Φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας υποδέχθηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, ενώ στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός, απηύθυνε μέσω ασυρμάτου τις ευχές σε αστυνομικούς που υποδέχτηκαν το 2026 εν ώρα υπηρεσίας:

«Καλησπέρα χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες και όλους.

Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά καλύτερη από αυτήν που μόλις τελείωσε.

Και απόψε όλοι σας κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, αυτό που κάνουμε όλοι οι αστυνομικοί.

Να υπηρετούμε και να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας στην ελληνική κοινωνία και την πατρίδα και γι’ αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια.

Αυτές τις βραδινές γιορτινές ώρες έχετε το σεβασμό μου και την αγάπη μου.

Εύχομαι το υπόλοιπο της βάρδιας να είναι ήρεμο, του χρόνου τέτοια μέρα να είστε με τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα.

Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας έξω στο δρόμο.

Να έχετε όλοι και όλες σας μία πολύ καλή χρονιά.»

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ευχόμενος στους αστυνομικούς:

«Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα.

Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ως Φυσική Ηγεσία ευχαριστούμε θερμά για ό,τι έχετε προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και ό,τι έχετε προσφέρει στο Σώμα.

Να είστε όλοι καλά.»

Ακολούθως, ευχές διαβίβασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, ο οποίος σημείωσε: «Εύχομαι το νέο έτος να είναι γεμάτο υγεία, επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καθημερινή προσφορά και το αίσθημα καθήκοντος που σας διακρίνει.

Καλή χρονιά να έχουμε.»