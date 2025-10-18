Η Cupra πέτυχε ένα νέο ορόσημο με την παραγωγή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου της.

Η μάρκα έφτασε σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα με ένα Cupra Formentor, το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο μοντέλο της, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Martorell. Το εκατομμυριοστό όχημα φέρει τη νέα γενιά υβριδικών κινητήρων plug-in, αποδίδοντας 272 ίππους.

Εξοπλισμένο με τον νέο κινητήρα 1.5 TSI, έναν ηλεκτροκινητήρα και μεγαλύτερη μπαταρία που τώρα προσφέρει 19,7 kWh (καθαρή χωρητικότητα), το αυτοκίνητο αποδεικνύει ότι ο εξηλεκτρισμός και η απόδοση είναι ο τέλειος συνδυασμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να γιορτάσει αυτό το επίτευγμα, η εταιρεία θα κληρώσει ένα Cupra Formentor e-Hybrid μεταξύ όλων των εργαζομένων της αυτοκινητοβιομηχανίας.