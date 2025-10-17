Προσφορά για ετήσιο service οχήματος από το Συνεργείο FmakService

Το συνεργείο αυτοκινήτων FmakService, παρέχει ειδική προσφορά για το ετήσιο service οχήματος στα 80 και 95 ευρώ με την προσφορά να περιλαμβάνει τα εξής:
ΕΤΗΣΙΟ SERVICE ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 80€ με ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:
-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΩΝ 10W40
-
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
-
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
-
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (A/C)
Ή εναλλακτικά:
ΕΤΗΣΙΟ SERVICE ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 95€ με ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:
-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΩΝ 5W30
-
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
-
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
-
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (A/C)
Διεύθυνση:
Αντιγόνης 111 & Ηρούς
(Κολωνός) Αθήνα, ΤΚ 10442
(δίπλα στο LEROY MERLIN Κηφισού & Λένορμαν και 500μ. από το ΜΕΤΡΟ Αγ.Αντωνίου & Σεπολίων).
Τηλέφωνο:
2105769709
Email:
[email protected]
Site: