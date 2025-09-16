"Αγαπητο policenet καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την ενημέρωση που παρέχετε.

Θα ήθελα να αναφερθώ στα οργανωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. σκεπτόμενος το μέλλον.

Άραγε αν συνεχίσουμε έτσι τι θα συμβεί σε 20 χρόνια.

Ξέρετε για ένα ένστολο Σώμα οι δύο δεκαετίες είναι ενδεικτικές του καλού ή κακού μετασχηματισμού που θα προκαλέσουν οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν.

Η Αστυνομία του 2045 έχει καλές πιθανότητες να έχει λυμένες τις σημερινές παθογένειες;

Δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι ...

Θα υπάρχουν και τότε τόσες πολλές διαφορετικές Υπηρεσίες όσες σήμερα;;

Οι Αστυνομικές Σχολές θα παρέχουν το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης στις ίδιες εγκαταστάσεις με σήμερα;

Οι Αστυνομικοί θα εξακολουθούν να ξεμένουν από χρήματα 10 με 15 ημέρες πριν πληρωθούν;

Τα κτίρια, τα οχήματα και οι στολές μας θα έχουν και τότε τη σημερινή εικόνα;

Ο εξοπλισμός που θα φέρουν οι Αστυνομικοί θα εξελιχθεί;

Η λίστα με τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς είναι ατελείωτη.

Για το κάθε ένα από αυτά, απαιτείται καθαρή σκέψη, πόροι και σχεδιασμός.

Πολλοί θα σκεφθούν πως κακώς θέτω το ζήτημα της Αστυνομίας του μέλλοντος. Αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες, με αγάπη θα σας πως ότι αν το πιστεύετε, κάνετε λάθος.

Σήμερα "πληρώνουμε" για τις επιλογές που έγιναν πριν 20 έτη.

Αν σε ενδιαφέρει τη Αστυνομία του 2045, θα πρέπει να ξεκινήσεις να εργάζεσαι από τώρα!"

Η ανωτέρω επιστολή εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr από αναγνώστη μας