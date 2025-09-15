Σχέδιο για ριζική αλλαγή στην αστυνομία του Καναδά

Στο Γουίνιπεγκ της Μανιτόμπα στον Καναδάς, το Συμβούλιο της Αστυνομίας προχωρά στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2026–2030, με στόχο μια βαθιά και ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τρόπο που λειτουργεί η αστυνομία.

Το όραμα αυτό περιγράφεται ως «μετασχηματιστική αλλαγή» και αφορά όχι μόνο τις πρακτικές της αστυνομίας αλλά και τη δομή και την κουλτούρα της.

Η πρόταση, που στηρίζεται σε μελέτη των ερευνητριών Elizabeth Comack και Amelia Curran, υπογραμμίζει την ανάγκη να στραφεί η αστυνόμευση σε ένα πιο προληπτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο, αντί να περιορίζεται σε αντιδράσεις μετά την εκδήλωση του εγκλήματος.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ανάμεσα στην αστυνομία και τους πολίτες, να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία, και να εξασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια με τρόπους που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Σημαντικό πρόβλημα που αναδείχθηκε είναι η υπερφόρτωση του προσωπικού: η αστυνομία του Γουίνιπεγκ λαμβάνει περίπου 85 κλήσεις την ώρα, πολλές από τις οποίες δεν σχετίζονται καν με εγκληματικές πράξεις.

Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των δυνάμεων απασχολείται σε περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, γεγονός που επιβαρύνει την υπηρεσία και εμποδίζει την ουσιαστική εστίαση στην πρόληψη του εγκλήματος.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο φιλοδοξεί να μειώσει αυτό το βάρος, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, στην ενίσχυση των κοινοτήτων και στη στήριξη των αστυνομικών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στα πραγματικά επείγοντα περιστατικά.

Παράλληλα, προωθείται μια πολιτισμική αλλαγή μέσα στο Σώμα, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας πιο συνεργατικής σχέσης με την κοινωνία και την καλλιέργεια ενός μοντέλου αστυνόμευσης που θα αντανακλά τις αξίες της σύγχρονης εποχής.

Με αυτό τον τρόπο, το Γουίνιπεγκ επιχειρεί να κάνει το βήμα προς μια αστυνομία που δεν θα περιορίζεται στην επιβολή του νόμου, αλλά θα συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία πιο ασφαλών, υγιών και δίκαιων κοινοτήτων.