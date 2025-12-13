Η απόπειρα κατά Λάλα και οι ύποπτες συναλλαγές – Μετέδιδαν ζωντανά τις κινήσεις του

Επαφές και εμπορικές συναλλαγές με γνωστό Ελληνα εφοπλιστή είχε ο 48χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής επιχείρησης στην Κρήτη, ο οποίος διώκεται για συμμετοχή στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, τον περασμένο Μάιο, στα Ανω Λιόσια. Στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε το τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του «ελληνικού FBI», προέκυψαν μεταφορές και μεταβιβάσεις οχημάτων μεταξύ εταιρειών γνωστού Ελληνα εφοπλιστή με έδρα στα νότια προάστια της Αθήνας και του επιχειρηματία – ξενοδόχου της Κρήτης που συγκαταλέγεται μεταξύ των οκτώ κατηγορουμένων για την απόπειρα κατά του Λάλα. Οι αστυνομικοί κατέληξαν σε αυτό το εύρημα ακολουθώντας την πορεία ενός αυτοκινήτου μάρκας Fiat Fiorino, που οι συμμετέχοντες στην απόπειρα δολοφονίας χρησιμοποίησαν για να παρακολουθούν τις κινήσεις του «στόχου» τους.

Το βράδυ της 16ης Μαΐου, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο μηχανές είχαν ανοίξει πυρ εναντίον της θωρακισμένης Mercedes που οδηγούσε ο 43χρονος Γιάννης Λάλας, έξω από βενζινάδικο συμφερόντων του, στα Ανω Λιόσια. Αν και οι δράστες πυροβόλησαν συνολικά 47 φορές με καλάσνικοφ, οι σφαίρες δεν διαπέρασαν τη θωράκιση και το σχέδιο εκτέλεσης απέτυχε. Ο 43χρονος Λάλας δολοφονήθηκε τελικά πριν από περίπου ένα μήνα σε σαλέ στον Παρνασσό, ενώ οι συμμετέχοντες στην απόπειρα του Μαΐου συνελήφθησαν μεσοβδόμαδα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Από την έρευνα προέκυψε ότι στο στάδιο της προετοιμασίας της επίθεσης και προκειμένου να καταγράφουν τις κινήσεις του «στόχου» τους, είχαν σταθμεύσει απέναντι από το βενζινάδικο συμφερόντων του ένα Fiat Fiorino μέσα στο οποίο είχαν εγκαταστήσει μια κάμερα συνδεδεμένη με μόντεμ, ώστε να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να γνωρίζουν τις κινήσεις του υποψήφιου θύματός τους και να επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο για να δράσουν. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι το Fiat Fiorino μεταφέρθηκε ασυνόδευτο με πλοίο από το Ηράκλειο Κρήτης με εισιτήριο που αγόρασε ένας 35χρονος Κρητικός, υπάλληλος του επιχειρηματία-ξενοδόχου στην Κρήτη που διώκεται για συμμετοχή στην υπόθεση. Με το ίδιο καράβι και με εισιτήριο που είχε αγοράσει ο ίδιος 35χρονος, μεταφέρθηκε ασυνόδευτο και ένα ακόμη όχημα. Πρόκειται για ένα μαύρο Range Rover Sport, ιδιοκτησίας γνωστού εφοπλιστή, με έδρα τα νότια προάστια της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

Με αφορμή το συγκεκριμένο εύρημα, αποκαλύπτονται μεταβιβάσεις οχημάτων και γενικότερα η ύπαρξη μιας εμπορικής συνεργασίας μεταξύ του εφοπλιστή και του Κρητικού επιχειρηματία-ξενοδόχου. Τα παραπάνω περιγράφονται λεπτομερώς στη δικογραφία που σχημάτισε για την υπόθεση το τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του «ελληνικού FBI». Στον 35χρονο που μερίμνησε για τη μεταφορά των οχημάτων και ειδικότερα του Fiat Fiorino από την Κρήτη στην Αθήνα η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει ρόλο συνεργού στην απόπειρα εναντίον του Λάλα. Οπως επίσης ρόλο συνεργού αποδίδει και σε μια 44χρονη, η οποία παρέλαβε το όχημα από το «Festos Palace» κατά την άφιξή του στον Πειραιά. Σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση η 44χρονη εργάζεται στην εταιρεία του εφοπλιστή, όπου και συνελήφθη προ ημερών με την αυτόφωρη διαδικασία.

Δύο ακόμη απόπειρες

Από την πολύμηνη και λεπτομερή έρευνα για την υπόθεση προέκυψαν ακόμη δύο απόπειρες-προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η πρώτη προσδιορίζεται χρονικά από την ΕΛ.ΑΣ. στις 2 Ιουνίου του 2025. Το πρωί εκείνης της ημέρας, ένας υπάλληλος του πρατηρίου καυσίμων του 43χρονου Λάλα διέκρινε σταθμευμένο σε σημείο κοντά στο βενζινάδικο το ίδιο Fiat Fiorino που οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει για την κατόπτευση της περιοχής και στην απόπειρα του Μαΐου. Ο υπάλληλος ενημέρωσε τον Λάλα, ο οποίος του ζήτησε να φωτογραφίσει το όχημα και να του στείλει τις επίμαχες φωτογραφίες. Ακολούθησε έλεγχος του οχήματος από αστυνομικούς, οι οποίοι βρήκαν στο εσωτερικό τόσο την κρυφή κάμερα όσο και το ρούτερ που μετέδιδε εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Μεταφορές και μεταβιβάσεις οχημάτων μεταξύ εταιρειών γνωστού Ελληνα εφοπλιστή και του ξενοδόχου της Κρήτης που διώκεται για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Μάιο.

Ανιχνεύθηκε επίσης αποτύπωμα ενός εκ των τεσσάρων Αλβανών συλληφθέντων για την ίδια υπόθεση, αλλά και ακόμη δύο ανδρών, που πάντως δεν έχουν μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί.

Η δεύτερη απόπειρα, στην οποία είχε αναφερθεί η «Κ» σε πρόσφατο δημοσίευμά της, έγινε στα τέλη του καλοκαιριού και ενώ ο Λάλας βρισκόταν στον τόπο καταγωγής του, τον Κότρωνα Λακωνίας. Στις 29 Αυγούστου, ο ίδιος ο Λάλας αντιλήφθηκε την παρουσία ενός Toyota Yaris και μιας μοτοσικλέτας όπου επέβαιναν τέσσερα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα.

Βρήκε καταφύγιο σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου ειδοποίησε την αστυνομία. Οι τέσσερις ύποπτοι κατάλαβαν ότι το υποψήφιο θύμα τούς αντιλήφθηκε και διέφυγαν, με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του Yaris να μην αποδίδουν καρπούς. Παρότι ο Γιάννης Λάλας κλήθηκε να καταθέσει στο τμήμα Εκβιαστών για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν το έπραξε και παρέμεινε στη Λακωνία, όπου αστυνομικοί εκτιμούν πως ένιωθε περισσότερο ασφαλής.

Εμπρησμός

Στις σελίδες της δικογραφίας γίνεται εκτενής αναφορά και στον εμπρησμό πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Αργυρούπολη, το οποίο είχε ατύπως περάσει στον έλεγχο του Γιάννη Λάλα. Ο εμπρησμός έγινε την 23η Φεβρουαρίου και πριν από τις απόπειρες φυσικής εξόντωσης του 43χρονου. Και τότε τέσσερα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα είχαν πάει στο πρατήριο, είχαν εξαναγκάσει τον υπάλληλο να βγει από το εσωτερικό και αφού έριξαν βενζίνη, έβαλαν φωτιά με τη χρήση αναπτήρα. Οι δύο από τους συμμετέχοντες στον εμπρησμό, υπήκοοι Αλβανίας, ταυτοποιήθηκαν και ως οι δύο από τους τέσσερις που συνολικά πήραν μέρος και στην απόπειρα δολοφονίας του Λάλα στα Ανω Λιόσια, μερικούς μήνες αργότερα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η κατάθεση του υπαλλήλου του πρατηρίου και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα. Περιγράφοντας τα γεγονότα είπε, μεταξύ άλλων, ότι του απαγόρευσαν να πάρει το κινητό του τηλέφωνο από το εσωτερικό πριν βάλουν φωτιά, λέγοντάς του: «Δεν θα πάρεις τίποτα, δεν θα ειδοποιήσεις κανέναν».

Γιάννης Σουλιώτης

kathimerini.gr