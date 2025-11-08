Η απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον Φραγκίσκο Παρασύρη για το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού

Στις 22 Οκτωβρίου ύστερα από ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είχε ζητήσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, άμεσες ενέργειες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού. Τόνιζε, χαρακτηριστικά, ότι επειδή το Α.Τ. Φαιστού είναι επιφορτισμένο με μια μεγάλη περιοχή ευθύνης και πρόκειται για μια νευραλγική υπηρεσία που συμβάλλει καθοριστικά στην διατήρηση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, είναι αναγκαία η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση με προσωπικό και στόλο οχημάτων του συγκεκριμένου Αστυνομικού Τμήματος.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 5 Νοεμβρίου απάντησε στον Βουλευτή ότι από το Αρχηγείο καταβάλλονται προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών. «Ειδικότερα, για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Ηρακλείου και των υφιστάμενων αυτής Υπηρεσιών, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, προκηρύχθηκαν, συνολικά, -13- θέσεις αστυνομικού προσωπικού διαφόρων βαθμών και -2- θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες καλύφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους (πλην -2- θέσεων αστυνομικού προσωπικού), ενώ, στο πλαίσιο των συμπληρωματικών μεταθέσεων του ιδίου έτους, προκηρύχθηκαν -5- θέσεις αστυνομικού προσωπικού και -1- θέση ειδικού φρουρού.

Συγκεκριμένα για το Αστυνομικού Τμήμα Φαιστού το Υπουργείο ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι στις 23-10-2025 διέθετε, συνολικά, 7 λειτουργικά οχήματα διαφόρων τύπων και κατηγοριών, καταλήγοντας στην επισήμανση ότι «μελετώνται και αξιολογούνται -μεταξύ άλλων- οι προτάσεις που υποβάλλονται, τόσο τους συνδικαλιστικούς φορείς του Σώματος, όσο και από το ίδιο το προσωπικό, για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων και την εξασφάλιση της ισονομίας και της αξιοκρατικής αντιμετώπισης αυτού».

