Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας, θέμα της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΕΕΑ στη ΓΑΔΑ

Η ανάγκη αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της παραβατικότητας ήταν το θέμα που έθεσε αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά την επίσκεψη της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο αντιπρόεδρος Νίκος Γρέντζελος, συζήτησαν με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Αθανάσιο Κάμπρα για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε γειτονιές της πόλης.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, παρά τις προσπάθειες της ΕΛ.ΑΣ. παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας, ειδικά της μικρής. «Αν ο πολίτης θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλής σε μία περιοχή, είναι επόμενο να την αποφεύγει και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για την τοπική επιχειρηματικότητα», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και τόνισε ότι απαιτείται να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της Αθήνας ενώ έδωσε έμφαση στην συνεργασία των φορέων επιχειρηματικότητας με την Αστυνομία.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση ήταν και το πρόβλημα του παραεμπορίου, ενώ ειδικότερες αναφορές για θέματα παραβατικότητας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι έγιναν από τον Κωνσταντίνο Αγγελάτο, πρόεδρος της Ένωσης ΕΠΠΑΠ Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον Γεώργιο Σπυρομήλιο, πρόεδρο του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθηνών, από τον Κωνσταντίνο Δεληγιαννίδη, πρόεδρο Σωματείου Ιδιόκτητων Γραφείων Τελετών Αθηνών και Προαστίων (ΣΙΓΤΑ) και από τον Στέφανο Αράπη, πρόεδρο του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (ΣΑΕΚ), οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση.