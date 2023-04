Η Amazon θέλει να κάνει τη σειρά του RoboCop

Φαίνεται ότι ο RoboCop βρίσκεται στο επίκεντρο φέτος, καθώς όπως έγινε γνωστό, η Amazon σκέφτεται να επαναφέρει το franchise στις οθόνες σας.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το Deadline, η εταιρία θέλει να πάρει τον γνωστό αστυνομικό από τη μεγάλη συλλογή της MGM και να τον φέρει στο σήμερα, μέσα από μία τηλεοπτική σειρά.

Το ρεπορτάζ του Deadline αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Τον τελευταίο χρόνο και από τότε που αγόρασε την MGM η Amazon, η εταιρία σκέφτεται να φέρει πολλούς τίτλους ως ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Robocop, Stargate, Legally Blonde, Fame, Barbershop, The Magnificent Seven, Pink Panther και The Thomas Crown Affair.

Ο RoboCop βρίσκεται στο τραπέζι για μια πιθανή σειρά, αλλά και για ταινία, με τη σειρά να έρχεται πρώτα.