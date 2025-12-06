"Έχω Παιδιά": Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Β’ κύκλου της αγαπημένης κωμικής σειράς του MEGA (Εικόνες)

Η επιτυχημένη κωμική σειρά του MEGA Έχω παιδιά έχει κατακτήσει τις καρδιές των τηλεθεατών χάρη στο χιούμορ, τον αυθορμητισμό και τις καθημερινές στιγμές που αποτυπώνει.

Και τώρα, μετά την πρώτη επιτυχημένη σεζόν, η πιο απρόβλεπτη οικογένεια της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει για τον Β’ κύκλο, έτοιμη να χαρίσει ξανά άφθονο γέλιο και συγκίνηση.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και οι μικροί και μεγάλοι πρωταγωνιστές ετοιμάζονται για νέες περιπέτειες: γονείς που προσπαθούν να επιβιώσουν στο χάος της οικογενειακής πραγματικότητας, παιδιά που δεν σταματούν λεπτό, αλλά και παππούδες, γιαγιάδες και φίλοι που βρίσκονται πάντα στην «πρώτη γραμμή».

Νέες ιστορίες, χιούμορ και καθημερινά απρόοπτα

Με το σπιρτόζικο χιούμορ του Λάμπρου Φισφή, τη σκηνοθετική ματιά του Διονύση Φερεντίνου και τις ξεχωριστές ερμηνείες του καστ, η σειρά συνεχίζει να αποτυπώνει τη ζωή μιας οικογένειας που μεγαλώνει παιδιά, με απρόοπτα, παρεξηγήσεις, γονεϊκά διλήμματα, μικρές νίκες και πολλή τρυφερότητα. Στον Β’ κύκλο, οι ήρωες εμφανίζονται πιο τολμηροί και αποφασισμένοι από ποτέ, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε ευτράπελο που θα εμφανιστεί στον δρόμο τους.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης: Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου: Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής – Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2006

