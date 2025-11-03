Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

Διαβάστε επίσης

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Θέμα: «Η αδιαφορία κοστίζει ζωές – Κραυγή αγωνίας από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων είχαμε επισημάνει εγκαίρως, ύστερα από συνεχόμενες καταγγελίες του μέλους μας, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου (Επιστολές προς Ηγεσία 27 Ιανουαρίου 2025 Αρ. Πρωτ.: 301/1/235α ,22 Ιανουαρίου 2025 Αρ. Πρωτ.: 401/3/315α) την έντονη και επικίνδυνη υποστελέχωση, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε οχήματα, του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού όσο και του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, υπηρεσιών που σηκώνουν στις πλάτες τους την αστυνόμευση των Βοριζίων και της ευρύτερης περιοχής, μιας περιοχής με ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις, αυξημένη επικινδυνότητα και πολυσύνθετες μορφές εγκληματικότητας.

Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά, επιβεβαιωθήκαμε με τον χειρότερο τρόπο μετά τα τραγικά γεγονότα στη Μεσσαρά. Η πραγματικότητα αποδεικνύει πως η αδιαφορία και η έλλειψη άμεσης ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής έχει πλέον σοβαρές και τραγικές συνέπειες — τόσο για τους συναδέλφους μας, όσο και για την ασφάλειαν των πολιτών .

Η εμμονή σας, για συγκέντρωση του προσωπικού με κάθε τρόπο στο «κράτος των Αθηνών» αφήνει ανεξέλεγκτη την εγκληματικότητα σε περιοχές ευαίσθητες που απαιτούνται συγκεκριμένα σχέδια δράσης .

Σας καλούμε λοιπόν έστω και τώρα την ύστατη ώρα να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα που σας έχουμε προτείνει για να αποκατασταθεί η ομαλότητα ,αλλά και να μπορέσουμε να εγγυηθούμε στη συνέχεια, την ασφάλεια των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή.

Όταν η Πολιτεία σιωπά, μιλά η τραγωδία…

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Συνημμένα αρχεία: