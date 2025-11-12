Η Adele θα κάνει ντεμπούτο ως ηθοποιός

Η Adele θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη νέα ταινία του Tom Ford «Cry to Heaven».

Διαβάστε επίσης

Ο μεγιστάνας της μόδας και σκηνοθέτης θα σκηνοθετήσει, θα κάνει την παραγωγή και θα γράψει το σενάριο της διασκευής του μυθιστορήματος της Αν Ράις που κυκλοφόρησε το 1982. Τοποθετημένη στην Ιταλία του 18ου αιώνα, η φανταστική ιστορία ακολουθεί δύο άνδρες, έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνουχισμένο τραγουδιστή της όπερας, των οποίων οι ζωές μπλέκονται απροσδόκητα.

Η Adele θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία μαζί με τους Νίκολας Χολτ, Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Κιαράν Χάιντς, Τζορτζ ΜακΚέι, Μαρκ Στρονγκ, Κόλι Φερθ, Πολ Μπέτανι, Όουεν Κούπερ, κ.ά.