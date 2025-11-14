Χρυσοχοϊδης: Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια

Σημεία συνέντευξης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη στον Τ/Σ ACTION24, στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές»

«Εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση δολοφονίας στα Βορίζια. Έχουν συλληφθεί όσοι συμμετείχαν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Έχουν μαζευτεί αρκετά όπλα. Έχει εξιχνιαστεί πλήρως. Έχουν συλληφθεί όλοι», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον Τηλεοπτικό Σταθμό ACTION24, στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές».

Διαβάστε επίσης

Παράλληλα, ανέφερε πως, το πρόβλημα με την παράνομη κατοχή όπλων έχει δύο πτυχές. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για να περιορίσει την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία, με έμφαση στην Κρήτη όπου το πρόβλημα της παράνομης χρήσης όπλων είναι πιο έντονο και μάλιστα είπε πως τις επόμενες μέρες θα επισκεφθεί ξανά την Κρήτη, απ’ όπου και θα ανακοινώσει τις σημαντικές αλλαγές.

Η δεύτερη πτυχή περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο με στοχευμένες επιχειρήσεις αφοπλισμού σε περιοχές, όπου η παράνομη οπλοκατοχή εμφανίζει έξαρση. Όπως είπε, «…μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση που αναφέρεται στον πιθανό αφοπλισμό όλων εκείνων, οι οποίοι κατέχουν παράνομα όπλα, να τα καταθέσουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, έτσι ώστε ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις να αρχίσει μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στο συγκεκριμένο μέρος». Πρόσθεσε πως, «η Κρήτη δεν έχει υψηλή εγκληματικότητα. Το πρόβλημα περιορίζεται στον Ψηλορείτη, βόρεια του Ψηλορείτη και νότια που είναι οι Καμάρες και τα Βορίζια».

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχει προαναγγείλει, σχετικά με την οπλοφορία και την οπλοχρησία, διευκρίνισε, πως «μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός για τα πολεμικά όπλα. Μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός και ποινική μεταχείριση για τα πολεμικά όπλα. Τώρα, λοιπόν, εντάσσονται στους αυστηρούς περιορισμούς και στις αυστηρές ποινές και τα πιστόλια και τα περίστροφα…. Το δεύτερο είναι οι μπαλωθιές σε τελετές και γάμους. Αυτό ποινικοποιείται και με ευθύνη εκείνου που κάνει την κοινωνική εκδήλωση».

Σχετικά με την αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, σε Υποδιεύθυνση, σημείωσε:

Στόχος δεν είναι να πάμε να κάνουμε γιουρούσια στα χωριά. Ο στόχος είναι να ξηλώσουμε το έγκλημα το οποίο είναι ριζωμένο για δεκαετίες μέσα από συγκεκριμένες οικογένειες.

Το πρόβλημα είναι ότι, για πολλά χρόνια στην περιοχή αυτή και για πολλούς λόγους που είναι γνωστοί, υπήρχε μια ανοχή στην οπλοκατοχή, στη χρήση όπλων και γενικότερα παραβατικότητα σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή ζωοκλοπή, η οποία μετά έγινε αγροζημίες, μετά έγινε ναρκωτικά και μετά σιγά σιγά περάσαμε στο οργανωμένο έγκλημα.

Αυτοί βγάζουν όπλα γιατί έτσι έμαθαν τόσα χρόνια χάρη στην ανοχή που υπήρξε. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις βεντέτες και όλα αυτά που ακούμε ότι δήθεν υπάρχει εκεί μια «παράδοση». Είναι εγκληματικές ομάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή παραβατούν, κερδίζουν πολλά λεφτά, είναι άνθρωποι με περιουσίες, με παράνομες δραστηριότητες.

Το ζητούμενο είναι να υπάρξει εφαρμογή μιας αυστηρής νομοθεσίας, την οποία θα εφαρμόσει η αστυνομία, αλλά κυρίως μέσα από το πέρασμα ενός μηνύματος ότι “πλέον τελείωσαν οι εκπτώσεις και η ανοχή”. Μην με ρωτάτε γιατί. Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη όλοι μας και να δούμε γιατί.

Σχετικά με την ένταξη, από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στη λίστα των διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων, δύο ελληνικών οργανώσεων που κατηγορούνται για διασυνδέσεις με την Antifa, ο κ. Υπουργός είπε: «δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει η αμερικανική Κυβέρνηση, ποιους θεωρεί τρομοκράτες. Οι «Αntifa» υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, εδώ, έχουμε κάποια ακτιβίστικη δραστηριότητα. Δεν έχουμε τρομοκρατική δράση. Υπάρχει ένας ακτιβισμός, ο οποίος περιορίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που γνωρίζουμε».

Με αφορμή το περιστατικό καταδίωξης δραστών από ομάδες της ΔΙ.ΑΣ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ο κ. Υπουργός τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης της εγκληματικότητας με δράστες Ρομά, όπως και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα.

Όπως ανέφερε,

Πριν από λίγο, τώρα, πριν από μια ώρα, στον Άγιο Δημήτριο άνοιξε μια κάρτα στο 100, έφτασαν εκεί αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, τους καταδίωξαν, αυτοί έφυγαν με το αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί τους πυροβόλησαν τα λάστιχα, εκείνοι τους εμβόλισαν, έπεσαν κάτω οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, ευτυχώς ελαφρά. Το αυτοκίνητο ανήκει σε Ρομά. Γιατί; Πώς θα συνεχίσουμε έτσι; Θα τους συλλάβουν… Δεν αφήνει η αστυνομία, πια κανέναν χωρίς να τον συλλάβει. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχουν αυτοί οι παραβατικοί άνθρωποι τόσο συστηματικά. Ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις, όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν.

Ξεκινούν και στην Αττική στοχευμένες επιχειρήσεις, με συμμετοχή 120 αστυνομικών σε περιοχές, όπως ο Ασπρόπυργος, με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας.

{Στην υπόλοιπη επικράτεια έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου από το περασμένο Σάββατο} και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα από τις τοπικές κοινωνίες, από τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούν στους συνοικισμούς. Έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το κακό.

Από την ώρα που επέστρεψα στο Υπουργείο, πριν ακριβώς, σχεδόν δύο χρόνια, ακούω διαρκώς αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου. Και κακώς κλείναμε επίσης τα μάτια και τα αυτιά μας τόσα χρόνια.

Σχετικά με την αύξηση των απατών σε βάρος, κυρίως, ηλικιωμένων ο κ. Υπουργός ανέφερε πως η Αστυνομία ήδη έχει ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης. «Θα εντείνουμε αυτή την προσπάθεια και δεν φτάνει μόνο η αστυνομία. Πρέπει και άλλοι φορείς να στείλουν μηνύματα και να ενημερώσουν τον κόσμο γύρω από αυτά τα θέματα. Υπάρχει και η ηλεκτρονική απάτη. Γίνονται πάρα πολλές κλοπές μέσα από κάρτες….»