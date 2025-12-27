Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων, με σκοπό την προσφορά χαράς και εορταστικού κλίματος στα παιδιά.

Σε ένα κλίμα γιορτινό και γεμάτο χαμόγελα, τα παιδιά απόλαυσαν ανέμελες στιγμές ξεγνοιασιάς που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Την παράσταση για άλλη μια φορά έκλεψε ο Άγιος Βασίλης και οι βοηθοί του, οι οποίοι μοίρασαν γλυκίσματα και δωράκια, σκορπίζοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων στις καρδιές όλων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και χαρούμενης εορταστικής ατμόσφαιρας .

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλάμβαναν δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ενισχύοντας το πνεύμα αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση των εκδηλώσεων και εύχονται σε όλους Ευτυχισμένο το Νέο Έτος με υγεία και αγάπη! Και του χρόνου!