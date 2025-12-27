PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Με μεγάλη επιτυχία η παιδική θεατρική παράσταση της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23:44 | 27/12/2025

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής:

Η Ένωσή μας  διοργάνωσε και φέτος παιδική θεατρική παράσταση, στην οποία υπήρχε για μια ακόμα φορά μεγάλη ανταπόκριση. Γονείς και παιδιά γέμισαν την κατάμεστη αίθουσα με χαμόγελα και χαρά!

Μετά το τέλος της παράστασης μία έκπληξη περίμενε τους μικρούς μας φίλους όπου ήρθε ο Άγιος Βασίλης, φωτογραφήθηκε μαζί τους και τους μοίρασε όμορφα δώρα! 

Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους καθώς και τη σοκολατοβιομηχανία "OSCAR" και το αρτοζαχαροπλαστείο "Το Πολίτικο" για τη διαχρονική στήριξη και τη συμβολή τους. 

 
Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος!

Για το Δ.Σ.

-Ο-

Πρόεδρος

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

ΤΖΙΜΑΣ Νικόλαος

