Χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε άντρας που είχε πέσει σε πηγάδι

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 76χρονος άνδρας ο οποίος είχε εντοπιστεί χτες το απόγευμα εγκλωβισμένος σε πηγάδι σε περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν 76χρονος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε μέσα σε πηγάδι, στη διασταύρωση των οδών Καζανάκι και Παρασκευοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΤheΝewspaper, η σύζυγός του άρχισε να ανησυχεί όταν παρατήρησε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει στο σπίτι. Αφού έψαξε στην περιοχή χωρίς αποτέλεσμα, φοβήθηκε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και αστυνομικοί, ενώ στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο 76χρονος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.