Βίντεο-ντοκουμέντο για τη 16χρονη Λόρα: Η στιγμή που αγοράζει εισιτήριο για τη Γερμανία

Βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως ρίχνει φως στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα και λύνει το μυστήριο για το πού βρίσκεται εδώ και 23 ημέρες που χάθηκαν τα ίχνη της.

Το βίντεο είναι από κάμερα ασφαλείας ταξιδιωτικού πρακτορείου στην Ομόνοια και αποτυπώνει την 16χρονη να αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa.

«Είναι μία ενδελεχής έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας όπου διαπίστωσε ότι η Λόρα αμέσως μετά την εξαφάνισή της και τον ερχομό της από την Πάτρα στην Αθήνα, πήγε σε ταξιδιωτικό πρακτορείο και πήρε εισιτήριο με το όνομά της για να πετάξει με πτήση με τη Lufthansa για την Φρανκφούρτη», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Φαίνεται να μην έγινε ενδελεχής έλεγχος στις κάμερες του αεροδρομίου, ρωτήθηκαν οι γερμανικές εταιρίες αν πέταξε για Γερμανία γιατί υπήρχε αυτή η υπόνοια, δεν είχαν απαντήσει μέχρι τώρα», σημειώνει ο ίδιος.

megatv.com