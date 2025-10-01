Χορήγηση επιδόματος σε Αστυνομικούς - Δήλωση του κ. Γ. Καρασμάνη

Ανάρτηση του Βουλευτή ΝΔ και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Καρασμάνη:

Αποφασίστηκε η χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου ύψους 130 ευρώ στους αστυνομικούς που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της Χώρας, όπως και στον Νομό μας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε παραμεθόριος επί Προεδρίας Γιώργου Καρασμάνη στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής (Ν. 3536/2007).

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών και παρεμβάσεων του Γιώργου Καρασμάνη, ο οποίος με Ερώτηση και Τροπολογία προς τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και με τεκμηριωμένη μελέτη κόστους, απέδειξε ότι το μηνιαίο δημοσιονομικό κόστος για την ένταξη της Πέλλας και ακόμη εννέα νομών (Δράμα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά, Κιλκίς, Ξάνθη, Ροδόπη, Σέρρες, Φλώρινα) δεν ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Το αίτημα που έχει κατατεθεί αφορά όλους τους ένστολους – αστυνομικούς, στρατιωτικούς και πυροσβέστες. Η χορήγηση του επιδόματος στους αστυνομικούς αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την επέκταση του μέτρου σε όλες τις κατηγορίες ενστόλων που υπηρετούν στους παραμεθόριους και προβληματικούς αυτούς Νομούς, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς και της αποστολής τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι το επίδομα παραμεθορίου το λαμβάνουν επίσης, όλοι οι δημόσιοι, δημοτικοί, περιφερειακοί υπάλληλοι και κληρικοί που υπηρετούν και στην Πέλλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίτημα αυτό τυγχάνει και της υποστήριξης του πρώην Προέδρου της Βουλής και σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον οποίο ο Γιώργος Καρασμάνης και συνάδελφοί του είχαν συνάντηση.