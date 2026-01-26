Harry Potter: Η αμήχανη αποκάλυψη του Ρέιφ Φάινς για τον διάδοχό του στον ρόλο του Voldemort

Ο Ρέιφ Φάινς (Ralph Fiennes) ενθουσίασε τους θαυμαστές του Harry Potter όταν σε πρόσφατες δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι ο Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) έχει ήδη επιλεγεί για το ρόλο του Voldemort στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά τoυ HBO.

Ο πρωταγωνιστής του «Peaky Blinders» και βραβευμένος με Όσκαρ για το «Oppenheimer», φημολογείται έντονα για τον ρόλο του σκοτεινού μάγου στη νέα παραγωγή, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν ο ίδιος είχε διαψεύσει κάθε εμπλοκή του στο πρότζεκτ.

Διαβάστε επίσης

Τώρα, ο Φάινς, ο οποίος ταυτίστηκε με τον εμβληματικό κακό στη μεγάλη οθόνη φάνηκε να «βγάζει είδηση» πρόωρα. Κατά την παρουσία του στο κόκκινο χαλί για την ταινία «28 Years Later: The Bone Temple», ρωτήθηκε: «ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει τη θέση σας ως Voldemort στην επερχόμενη σειρά;». Σε ένα viral βίντεο στο TikTok που μοιράστηκε το Let's Talk Film, ο ηθοποιός απάντησε: «Μου είπαν ότι η θέση έχει ήδη καλυφθεί, έτσι δεν είναι; Νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι εξαιρετικός. Μια πολύ καλή επιλογή».

Και πρόσθεσε: «Το έχω ήδη πει, νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι πολύ καλός. Νομίζω ότι έχουν ήδη κάνει την επιλογή, σωστά; Εσείς δεν το ξέρετε;».

Ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά, ο Φάινς δείχνοντας να χάνει τη βεβαιότητά του, στράφηκε προς τους συνεργάτες του λέγοντας: «Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι είχαν ήδη κλείσει τον ρόλο».

Όπως αναφέρει ο Independent, το HBO ετοιμάζει την τηλεοπτική αναβίωση του Harry Potter με μια σειρά-έπος που θα διαρκέσει δέκα χρόνια, αφιερώνοντας μία σεζόν σε κάθε βιβλίο της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling). Μετά από οντισιόν 30.000 υποψηφίων, τους κεντρικούς ρόλους που καθιέρωσαν οι Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe), Έμα Γουάτσον (Emma Watson) και Ρούπερτ Γκριντ (Rupert Grint), αναλαμβάνουν οι πρωτοεμφανιζόμενοι Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin) για τον ρόλο του Harry, Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) για τον ρόλο της Hermione και 'Αλαστερ Στουτ (Alastair Stout) ως Ron.

Στέλλα Αλεβιζοπούλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ