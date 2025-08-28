PoliceNET of Greece logo
«Hamnet»: Η νέα ταινία της Κλόε Ζάο με τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μέσκαλ

15:19 | 28/08/2025

Οι υποψήφιοι για Όσκαρ Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) και Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτριας Κλόε Ζάο (Chloé Zhao) με τίτλο «Hamnet». 

Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ (Maggie O'Farrell) του 2020, ενώ ανέλαβε το σενάριο μαζί με την Ζάο.

Ξετυλίγει την τραγική ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν την απώλεια του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Η ταινία ακολουθεί το ζευγάρι στην προσπάθειά του να συμφιλιωθεί με την ανείπωτη απώλεια του μοναχογιού του και αποκαλύπτει πως αυτή η προσωπική τραγωδία ενέπνευσε τον Σαίξπηρ να γράψει το θρυλικό, κλασικό έργο του, «Άμλετ», σύμφωνα με το Variety.

