Χαλάνδρι: Πώς έφτασε στη δολοφονία της 47χρονης ο 28χρονος -Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς

Όλες τις λεπτομέρειες για τη γνωριμία και τη σχέση που ανέπτυξε με την 47χρονη, την οποία και δολοφόνησε με αλλεπάλληλες μαχαιριές, στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμενε το θύμα στο Χαλάνδρι, φέρεται να έδωσε ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά την αποτρόπαια πράξη του και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειανατολικής Αττικής.

Ο ίδιος, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ήταν απολύτως συνεργάσιμος, απατώντας σε όλες τις ερωτήσεις που του έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι για ώρες προσπαθούσαν να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, αρχικά φέρεται να περιέγραψε τη γνωριμία τους, η οποία έγινε σε συσσίτιο που επισκέπτονταν και οι δύο.

«Είχαμε ξεκαθαρίσει ότι είμαστε φίλοι. Της είχα ανοιχτεί πολύ. Μιλούσαμε κυρίως στο τηλέφωνο, για ώρες, μέχρι που εκείνη αποφάσισε ξαφνικά να διακόψει».

Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να έχει σχέση μαζί της, εκείνος φέρεται να απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά, λέγοντας πως δεν του άρεσε.

«Μου είχε κάνει μεγάλο κακό στην ψυχολογία μου» -Ο 28χρονος αποκάλεσε «ψυχοπαθή δολοφόνο» την 47χρονη

Σε άλλο σημείο φέρεται να υποστήριξε: «Τους τελευταίους μήνες δεν μιλούσαμε καθόλου. Έμαθα ότι με είχε κατηγορήσει σε φίλους μου και γι' αυτόν τον λόγο δεν μου απαντούσαν στα τηλέφωνα. Πήγα να την βρω γιατί ήθελα να μάθω τι τους είχε μεταφέρει».

Αυτός, όπως φέρεται να ανέφερε ήταν και ο κύριος λόγος που ο ίδιος δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά και μάλιστα του είχε κοστίσει τόσο πολύ που δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια.

«Είχα μείνει τελείως μόνος μου. Η μητέρα μου είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί της.

Η …(το θύμα), μου είχε κάνει μεγάλο κακό στην ψυχολογία μου».

Σε αρκετά σημεία κατά την διάρκεια των όσων έλεγε, αποκαλούσε μάλιστα την 47χρονη, ψυχοπαθή δολοφόνο.

28χρονος: «Σκοπός μου δεν ήταν να τη σκοτώσω, μόνο να την απειλήσω»

Οι αστυνομικοί κατά την σύλληψη του, εντόπισαν στην κατοχή του δύο μαχαίρια. Γι' αυτά τα μαχαίρια φέρεται να υποστήριξε:

«Το ένα το είχα πάντα μαζί μου. Το δεύτερο το αγόρασα πριν από μερικές μέρες από την Ομόνοια. Σκοπός μου δεν ήταν να την σκοτώσω, μόνο να την απειλήσω για να μάθω τι είχε πει στους φίλους μου».

Το ανατριχιαστικό έγκλημα

Ο 28χρονος το πρωί της Δευτέρας 18/8 είχε δει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, την 47χρονη στο συσσίτιο. Έφυγε και την περίμενε στο σπίτι της. Πριν τη μαχαιρώσει, της ζήτησε να ανέβουν σπίτι της, στο οποίο όπως είπε δεν είχε ξαναπάει.

Εκείνη αρνήθηκε και άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα να σηκώσει το ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του και να αρχίσει να την τραυματίζει θανάσιμα.

Όπως υποστήριξε: «Είχα προμηθευτεί σακούλες. Ήθελα να τις βάλω στα παπούτσια μου όταν ανέβαινα στο σπίτι της για να μην μπορεί μετά να καλέσει την αστυνομία και να αποδείξει ότι είχα πάει εκεί να της ζητήσω τον λόγο».

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

iefimerida.gr