H Υπαρχιφύλακας της Άμεσης Δράσης Αικατερίνη Παυλίδου συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της - Νέες διακρίσεις

Άλλη μια διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Υπαρχιφύλακας της Άμεσης Δράσης Αικατερίνη Παυλίδου, η οποία ανακηρύχθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδος Γυναικών 2025 στο 19ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rapid (γρήγορο σκάκι, χρόνος 10΄+ 5΄΄ ανά κίνηση).

Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο συνεδριακό κέντρο "Διάσελο" στο γραφικό Μέτσοβο στις 23 και 24 Αυγούστου με διοργανωτές την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και την Σκακιστική Ακαδημία Ιωαννίνων " Μέγας Αλέξανδρος" και μεγάλο χορηγό το Ίδρυμα Τοσίτσα. Συνολικά αγωνίστηκαν σε ενιαίο όμιλο 147 αθλητές και αθλήτριες από όλη τη χώρα, με κάθε αναμέτρηση να προσφέρει ένταση, ανατροπές και συγκινήσεις σε συνάρτηση με την πίεση χρόνου.

Η Παυλίδου κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο της Πρωταθλήτριας ολοκληρώνοντας το Πρωτάθλημα με 6,5 βαθμούς (6 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες) σε 9 αγώνες.

Στο 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Blitz (χρόνος 3΄+2΄΄ ανά κίνηση) που διεξήχθη στις 22 Αυγούστου στον ίδιο φιλόξενο χώρο, απέσπασε το χάλκινο μετάλλιο (3η θέση) με 6 βαθμούς (5 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες) σε 9 αγώνες.

Η Παυλίδου με αυτή της τη διάκριση εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών Rapid και Blitz που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2025 στη Ντόχα του Κατάρ. Παράλληλα, ως βασικό μέλος της Εθνικής Ομάδας Γυναικών από το 2010, προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα Γυναικών που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στο Μπατούμι της Γεωργίας εκπροσωπώντας τα ελληνικά χρώματα και ευελπιστώντας και σε άλλη μία διάκριση.