4 υπηρεσιακές αλλαγές από τον Σεπτέμβριο για τους δημοσίους υπαλλήλους

Γράφει ο Σταύρος Τασιόπουλος*

Με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών επέρχονται σημαντικές και άμεσες υπηρεσιακές αλλαγές που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους καθώς και τους υπαλλήλους σε ΟΤΑ. Οι αλλαγές αφορούν αρχικά στο πειθαρχικό δίκαιο με την ένταξη στις ποινές της οριστικής παύσης αυτή της άρνησης συμμετοχής στην αξιολόγηση, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου οργάνου εξέτασης των πειθαρχικών παραβάσεων χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπαλλήλων.

Διαβάστε επίσης

Ακολούθως επέρχονται αλλαγές που αφορούν στην δυνατότητα μετάταξης όσων υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε μια υπηρεσία. Επίσης η δυνατότητα απόσπασης για τρίτεκνους και πολύτεκνους στην περιοχή όπου απασχολείται ο/η σύζυγος που είναι στον ιδιωτικό τομέα και η κατάργηση του ορίου αυτοδίκαιης απόλυσης στα 65 για υπαλλήλους ΙΔΑΧ σε Δήμους.

Νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού

Με το νέο νομικό πλαίσιο αλλάζει η πειθαρχική κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, όπου πλέον δημιουργείται ένα νέο σώμα εξέτασης των πειθαρχικών παραβάσεων το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) σε αντικατάσταση των ως σήμερα πρωτοβάθμιων υπηρεσιακών και δευτεροβάθμιου πειθαρχικου.

Ειδικότερα το νέο όργανο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από 1/1/2026 και θα αναλάβει σταδιακά από 1/1/2027 την εξέταση των πειθαρχικών παραβάσεων και ζητημάτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, ενώ ως τότε τα υφιστάμενα όργανα καλούνται να προβούν σε διαδικασίες ολοκλήρωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Σημαντική διαφορά του νέου οργάνου με τα υφιστάμενα είναι ότι δεν θα συμμετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι των υπαλλήλων, ούτε και υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ούτε δικαστές των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων, αλλά θα αποτελείται αποκλειστικά από λειτουργούς – μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ακόμη η νέα αυτή διαδικασία καλείται να συμβάλει στη μείωση του χρόνου εξέτασης των πειθαρχικών υποθέσεων και συνολικά στη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων περίπου 2300 κατά το χρόνο ψήφισης του ν/σ, ενώ σημαντική προσθήκη στις ποινές οριστικής παύσης είναι πλέον η άρνηση συμμετοχής στην αξιολόγηση για δύο φορές.

Μετάταξη αποσπασμένων στην υπηρεσία που ήδη υπηρετούν

Ειδικής σημασίας θεωρείται η επερχόμενη δυνατότητα που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, οι οποίοι κατά το χρόνο δημοσίευσης του νέου νόμου είναι αποσπασμένοι σε μία υπηρεσία ή έναν φορέα και θα μπορούν να μεταταχθούν σε αυτόν χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Από το πλαίσιο αυτό εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι είναι αποσπασμένοι σε ειδικές θέσεις πχ. γενικοί γραμματείς δήμων, και όσοι είναι αποσπασμένοι σε κυβερνητικά ή βουλευτικά γραφεία.

Ειδικότερα η μετάταξη από την υπηρεσία στην οποία έχουν διοριστεί προς την υπηρεσία όπου βρίσκονται αποσπασμένοι θα μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης τους και για χρονικό διάστημα εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. Οι υπάλληλοι που θα κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας έχουν υποχρέωση να παραμείνουν στη θέση αυτή για πέντε έτη.

Με αυτή τη ρύθμιση ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων που βρίσκεται από ένα ως και τέσσερα ή και παραπάνω έτη εκτός του φορέα του αρχικού του διορισμού μπορεί πλέον να μεταταχθεί εκεί όπου επεδίωξε την απόσπαση του, διευκολύνοντας έτσι τον συνολικό προγραμματισμό του κάθε φορέα στη λειτουργία του.

Συνυπηρέτηση για τρίτεκνους/πολύτεκνους με σύζυγο στον ιδιωτικό τομέα

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση που δίνει πλέον τη δυνατότητα σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν οικογένεια με τρία παιδιά και άνω, και ο/η σύζυγος τους είναι είτε υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα είτε αυτοπασχολούμενος να μπορούν να λάβουν απόσπαση στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο/η σύζυγος. Η ρύθμιση αυτή αφορά και περιλαμβάνει και όσους έχουν σχέση με σύμφωνο συμβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα η ρύθμιση αφορά υπαλλήλους που μετά τον διορισμό τους αποκτούν τουλάχιστον τρίτο τέκνο ή κατά το διορισμό τους ήταν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι χωρίς αυτή η ιδιότητα να προσμετρήσει στον διορισμό τους, να μπορούν πλέον να αιτηθούν απόσπαση υπηρέτησης στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο/η σύζυγος τους και αυτός/η βρίσκεται εκεί για τουλάχιστον δύο έτη.

Η απόσπαση θα γίνεται σε υπηρεσίες Δήμων, Περιφερειών, νοσοκομείων, φορέων υγείας και του ΕΦΚΑ, της περιοχής όπου ζητείται η συνυπηρέτηση και θα αφορά κατ αρχήν για διάρκεια δύο ετών, ενώ αυτή θα παρατείνεται για ακόμη δύο έτη κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, ενώ ειδικά για τους πολύτεκνους θα μπορεί να δοθεί και παράταση για δύο ακόμη έτη, συνολικά δηλαδή έξι έτη εφόσον κατά το χρόνο αυτό έχουν τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

Μεταβολή ορίου ηλικίας απόλυσης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε Δήμους

Μέχρι σήμερα οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι απασχολούνται σε Δήμους έπρεπε να απολύονται αυτοδικαίως κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3584/2007, γεγονός που επέφερε σημαντική ανισότητα με τους μόνιμους υπαλλήλους και με το γενικότερο πλέον καθεστώς απασχόλησης ως τα 70 έτη.

Η σχετική αυτή διάταξη πλέον καταργείται και θα εφαρμόζεται αντίστοιχη που αφορά σε δυνατότητα υπηρέτησης ως την ηλικία των 70 ετών, ενώ θα μπορεί κάποιος που απολύθηκε ως τις 31/12/2024 λόγω αυτής της διάταξης, να ζητήσει την επαναφορά του στο Δήμο του εφόσον δεν έχει συμπληρώσει 40 έτη υπηρεσίας.

Με αυτό τον τρόπο αναμένεται υπάλληλοι Δήμοι οι οποίοι απολύθηκαν αυτοδικαίως πέρυσι να ζητήσουν την επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία και παράλληλα από εδώ και πέρα να γνωρίζουν και οι Δήμοι ότι το προσωπικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στον γενικότερο προγραμματισμό.

Οι αλλαγές αυτές, παρότι δεν αφορούν σε μισθολογικά θέματα, θα έχουν άμεση και σημαντική επίδραση στην υπηρεσιακή κατάσταση χιλιάδων υπαλλήλων, καθώς το σχετικό ν/σ έπειτα από την ψήφιση του, αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ εντός Σεπτεμβρίου με τις αλλαγές να εφαρμόζονται άμεσα.

* Ο Σταύρος Τασιόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης

Πηγή: tovima.gr