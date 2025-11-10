Χ. Τσίτσικας: Στην Ελλάδα δημιουργούμε νέες Yπηρεσίες χωρίς νέο προσωπικό

Ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Χρήστος Τσίτσικας, μίλησε στον MAX FM για το νέο σχέδιο αστυνόμευσης στους καταυλισμούς της Δυτικής Αχαΐας, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Όπως τόνισε, «στην Ελλάδα δημιουργούμε νέες υπηρεσίες χωρίς νέο προσωπικό, παίρνοντας συνεχώς αστυνομικούς από άλλες περιοχές».

Ο κ. Τσίτσικας υπογράμμισε ότι τέτοιες κινήσεις γίνονται αποσπασματικά και χωρίς συνολικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται τα τοπικά αστυνομικά τμήματα που ήδη υπολειτουργούν.

«Δεν μπορεί το Αστυνομικό Τμήμα της Αχαΐας να μην έχει περιπολικό και να φτιάχνουμε νέες ομάδες απλώς για να δείξουμε ότι ασχολούμαστε με το πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε τέλος το Υπουργείο να προχωρήσει σε προσλήψεις και ενίσχυση των υπαρχόντων δυνάμεων, τονίζοντας πως η αστυνόμευση χρειάζεται σχέδιο και όχι επικοινωνιακές λύσεις.

Πηγή: dete.gr