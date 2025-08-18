PoliceNET of Greece logo
Τεχνολογία

H Tesla υπέγραψε συμφωνία ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Samsung

Tesla
23:44 | 18/08/2025

H Tesla υπέγραψε συμφωνία ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη Samsung για την προμήθεια επεξεργαστών. Μετά από αυτή τη συνεργασία το εργοστάσιο της Samsung στο Τέιλορ του Τέξας θα παράγει τα νέας γενιάς τζιπς τεχνητής νοημοσύνης της Tesla.

Μετά την είδηση της συμφωνίας, η μετοχή της Samsung εκτινάχθηκε κατά 6,8%, ενώ η μετοχή της Tesla ενισχύθηκε κατά 1,9%.

