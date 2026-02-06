PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

H ποινή που επιβλήθηκε σε γιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3.000 ευρώ

14:58 | 06/02/2026

Ποινή φυλάκισης τριών ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3 χιλιάδων ευρώ.

 

Οι δικαστές αποδέχθηκαν την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε την καταδίκη του γιατρού για την κατηγορία της δωροληψίας.

Στον γιατρό επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του κατηγορούμενου, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

